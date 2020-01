Cordone (Lega) a Roma per la prima riunione del Consiglio Anci

Dopo il Congresso Nazionale di Arezzo dello scorso novembre che mi ha eletto insieme ad altri, Consigliere nazionale dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia), domani 16 gennaio sarò a Roma per la prima riunione dell'importante organismo istituzionale e affronterò la riunione con costanza di impegno e serietà; tra l'altro si comincia subito con temi importanti perchè tra i vari punti all'ordine del giorno vi sarà anche l'edilizia scolastica. Ringrazio in primis l'on. Belotti Commissario nazionale della Lega in Toscana e il Segretario provinciale Scipioni per la fiducia riposta in me e cercherò di svolgere al meglio, il ruolo per cui sono stato eletto. Oltreché dell'Empolese Valdelsa, sono l'unico rappresentante in quota Lega di tutti i Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Firenze e garantisco che mi impegnerò al massimo, a prescindere dall'appartenenza politica, nel perseguimento del bene per i nostri territori.

Marco Cordone, consigliere Lega a Fucecchio

