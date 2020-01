Eventi: 'La finanza ci salverà', il volume di Stefano Sestini a palazzo del Pegaso

Un libro pensato per i risparmiatori e i consulenti finanziari che vogliono capire perché sarà sempre più importante investire in modo sostenibile. Il volume “La finanza ci salverà” di Stefano Sestini viene presentato giovedì 16 gennaio alle 17, nella sala Amintore Fanfani a palazzo del Pegaso (via Cavour 4).

Sestini è attualmente consulente finanziario, da quasi venti anni si occupa di investimenti finanziari in banche private e reti wealth management.

Il volume, una guida agli investimenti sostenibili e ai criteri ESG (Environmental, Social e Governance), parla della strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, con l’obiettivo di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso.

All’evento intervengono il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella, il founder di ToscanaTech Mario Bartolini e l’amministratore di Verde 21 srl Amerigo Della Pina. Modera il giornalista Leonardo Testai.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa

