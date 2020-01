Industria 4.0 nel conciario e nelle calzature: incontro a Santa Croce

Regione Toscana e Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti organizzano per martedì 21 gennaio a partire dalle 9,30 presso l’Auditorium Assoconciatori Santa Croce Sull’Arno (Via Padre Ernesto Balducci) la presentazione del Rapporto di ricerca dal titolo “I4.0 nei settori della pelle-concia-cuoio-calzature”.

Il rapporto presenta i risultati di una ricerca volta a capire quale sia l’impatto dell’applicazione delle tecnologie Industria 4.0 nei processi di produzione delle piccole e medie imprese (PMI) toscane operanti lungo le filiere produttive della pelle-concia-cuoio-calzature. Articolato in 4 macro-sezioni, offre un’interessante analisi del grado di maturità tecnologico-gestionale delle imprese toscane a partire dalla mappatura delle tecnologie abilitanti e delle competenze digitali maggiormente diffuse presso le aziende , passando attraverso l’analisi dei modelli di business e delle performance delle imprese per offrire un’analisi puntuale degli attori e degli strumenti maggiormente coinvolti (e usati) nell’accompagnare le imprese verso Industria 4.0 a live llo settoriale e di filiera.

L'incontro sarà l’occasione per approfondire assieme ai referenti delle Università che hanno curato il lavoro e ai rappresentanti toscani delle associazioni di categoria alcuni aspetti specifici che connotano le filiere produttive oggetto dell’indagine.

Aprirà i lavori Giulia Deidda, sindaco del Comune di Santa Croce sull’Arno e presidente di Po.te.co. (il Polo tecnologico conciario costituito dalla imprenditoria conciaria, calzaturiera e contoterzista e dagli enti pubblici che rappresentano il Comprensorio del Cuoio e la Provincia di Pisa che opera dal 2002 nell’ambito della ricerca, formazione, innovazione e trasferimento tecnologico) a cui seguiranno i saluti di Graziano Balducci, presidente di SSIP (la Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti) e l’introduzione della giornata da parte dell’Assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo.

La presentazione del rapporto sarà curata da Lorenzo Zanni, Elena Casprini dell’Università di Siena per gli aspetti generali e i modelli di business a cui seguiranno gli approfondimenti settoriali per la concia con Franco Failli, Gionata Carmignani, Università di Pisa, per le Calzature con Gianluca Murgia, Università di Siena, e per la pelletteria e meccanica di supporto con Rinaldo Rinaldi, Università di Firenze.

Porteranno il loro contributo al dibattito il Direttore della direzione Attività produttive della Regione Albino Caporale, Simona Vezzi, ASSA, Associazione lavoratori conto terzi, Michele Matteoli, Consorzio conciatori di Ponte a Egola, Luca Papini, Direttore di Toscana Manifatture, Aldo Gliozzi, Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno e Edoardo Imperiale, SSIP-Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti

Fonte: Regione Toscana

