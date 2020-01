La donna nel tempo, incontro a Spicchio sul libro di Tamara Morelli

Domenica 19 gennaio sarà recuperato l'incontro organizzato dalla Consulta delle Donne di Vinci e dal Comune di Vinci per la presentazione del libro di Tamara Morelli “Una mimosa per dire...Donna. Breve saggio sulla donna nel tempo” (Ibiskos Ulivieri, 2019). L'appuntamento è fissato per le ore 16.30 presso la Casa del Popolo di Spicchio, in via Limitese 17.

“Nel nostro Paese - afferma l'autrice - esiste ancora più o meno mascherata una subcultura che vede la donna come oggetto sottoposto all'uomo. Persistono pregiudizi e stereotipi per cui esse appaiono reticenti a segnalare gli abusi nonostante l'esistenza di un'apprezzabile normativa che tutela le vittime di violenza. Dobbiamo intervenire sul terreno educativo con progetti che investono la scuola, a partire dai più piccoli fino a sensibilizzare i giovani ad acquisire la consapevolezza che la donna è una persona con diritti e dignità”.

Il dibattito sarà introdotto dal vicesindaco di Vinci con delega alle Pari opportunità e alla Cultura, Sara Iallorenzi, la presidente della Consulta delle Donne di Vinci, Germana Frusciante, il presidente della Casa del Popolo di Spicchio, Dario Corti, e il presidente dell'Anpi sezione di Vinci, Giorgio Pedani. A seguire la moderatrice dell'incontro Amalia Chiovaro dialogherà con l'autrice Tamara Morelli e con l'editrice del volume Alessandra Ulivieri.

Nel corso della serata verrà proiettato un breve documentario con l'intervista alla partigiana Nada Parri e sarà possibile visitare l'esposizione fotografica di “donne speciali”. Al termine dell'incontro è previsto un piccolo rinfresco.

