Muore in ospedale, Saccardi conferma: "Non è stato a causa del batterio New Delhi"

Il caso della donna morta all’ospedale di Torregalli il 18 dicembre scorso “non è riconducibile al batterio New Delhi, visto che le ricerche effettuate sulla paziente al momento del ricovero insieme ad altri specifici esami, hanno dato esito negativo”. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità, Stefania Saccardi, in risposta a un’interrogazione del portavoce dell’opposizione, Jacopo Alberti, con la quale chiedeva di sapere se “l’Asl Toscana Centro avesse accertato” che il caso di decesso potesse essere riconducibile” a tale batterio.

L’assessore Saccardi ha precisato che la direzione sanitaria dell’Asl Toscana Centro ha comunicato che un’urinocoltura ha evidenziato nella paziente la positività a un altro batterio, la escherichia coli, “ma nulla ha a che vedere con il riscontro autoptico, i risultati del quale, peraltro, sono ancora in via di definizione”. A proposito di ciò, l’Asl centro ha precisato “che alcuni aspetti strettamente tecnici richiedono tempi non inferiori al mese”.

Al di là di questo, ha aggiunto l’assessore, “la morte di questa donna giovane ha molto colpito, perché ha messo in evidenza un dato sempre più evidente, quello dell’antibiotico resistenza che nel 2050, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, sarà la prima causa di morte nel mondo”. Proprio in questa prospettiva, ha spiegato Saccardi, “la Regione sta lavorando alla costruzione di una nuova rete regionale di microbiologia clinica, per rendere il nostro servizio sanitario più rapido nell’effettuare analisi sui pazienti bisognosi di cure antibiotiche”.

Il consigliere Alberti ha commentato positivamente l’impegno della Regione nella costruzione della nuova rete di microbiologia e “spero che la delibera per la sua costituzione giunga in tempi brevi”. Ha invitato comunque l’assessore “a tenere alta l’attenzione sul batterio New Delhi e gli altri batteri di analoga gravità”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

