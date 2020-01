Buca fatale per un 21enne in carrozzina: muore dopo la caduta a Firenze

Morto per essere caduto in una buca a bordo della sua carrozzina. Il 21enne Niccolò Bizzarri è morto 7 ore dopo il tragico evento avvenuto a Firenze, fuori dall'Università, tra piazza Brunelleschi e via Alfani. La notizia appare oggi su La Nazione e Corriere Fiorentino. Dopo il trauma cranico diagnosticato in ospedale il giovane, studente di Lettere e rappresentante per Lista Aperta, ha accusato il malore che lo ha portato alla morte. Sul posto dell'incidente è giunta la polizia municipale che ha fotografato la buca incriminata. A seguito l'Avr, azienda incaricata degli interventi di emergenza, ha rattoppato la buca. La procura, dopo il sequestro della salma e l'ordine di autopsia, ha aperto un'inchiesta.

