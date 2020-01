Razzismo e discriminazioni, l'Università di Firenze insegna al rispetto

Un percorso di riflessione e di confronto contro ogni forma di razzismo e discriminazione, l’attualizzazione della memoria degli eventi più bui del XX secolo. È questo il senso del ciclo di incontri “A futura memoria” organizzato dall’Ateneo, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, in programma al Polo delle Scienze sociali dal 17 gennaio al 4 febbraio.

Sarà lo stesso rettore Luigi Dei a inaugurare l’iniziativa venerdì 17 gennaio con una lezione su “Primo Levi e il Sistema Periodico: Chimica, Letteratura, Memoria” (ore 10 – Campus di Novoli, Edificio D6- aula convegni 018, via delle Pandette, 9): si tratta della prima iniziativa in attuazione del patto antirazzista della città di Firenze lanciato a dicembre scorso dal sindaco Dario Nardella, cui l’Ateneo ha prontamente aderito.

Sono complessivamente quattro gli appuntamenti, aperti a tutta la comunità studentesca dell’Ateneo e al pubblico cittadino, che nascono come percorso di preparazione per i 120 studenti dell’Università di Firenze che parteciperanno nel Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, al Meeting organizzato dalla Regione al Mandela Forum.

Gli appuntamenti successivi saranno lunedì 20 gennaio con Valeria Galimi, che parlerà di “Razzismo di ieri e razzismi di oggi”, e mercoledì 22 gennaio con Micaela Frulli e Luca Bravi che terranno un incontro su “Genocidio e diritti umani tra passato e presente” (entrambe le iniziative si svolgeranno alle ore 15 nell’Edificio D4- aula 112, via delle Pandette, 35). Chiuderà il percorso l’incontro con il consigliere per le politiche della Memoria della Regione Toscana Ugo Caffaz martedì 4 febbraio dal titolo “Una riflessione condivisa dopo il giorno della Memoria” (ore 15- Edificio D6 – aula convegni 018, via delle Pandette, 9).

Il percorso “A futura memoria” è realizzato grazie all’omonimo Laboratorio permanente dell’Ateneo, rivolto agli studenti sui temi della memoria, dei diritti umani e del contrasto a razzismo e discriminazione e coordinato da Micaela Frulli e Luca Bravi, in collaborazione con Ugo Caffaz.

Sempre venerdì 17 gennaio si tiene un’altra iniziativa dell’Ateneo in preparazione del Giorno della Memoria: il seminario di ricerca “Testimonianza e didattica. La prospettiva intergenerazionale” (ore 15 – aula magna del plesso didattico di via Laura, 48) sulle migliori pratiche di insegnamento e azioni partecipative per una conoscenza interdisciplinare dell'Olocausto.

L’iniziativa - che è organizzata dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) ed è curata da Silvia Guetta - fa parte delle attività programmate all’interno del corso annuale di formazione su queste tematiche per docenti delle scuole toscane e ricercatori universitari. Il seminario è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Scuola di Studi Superiore Internazionale di Yad Vashem di Gerusalemme.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

