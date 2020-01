Tpl, Ceccarelli risponde a Tomasi: "Nessuno sarà danneggiato"

"Se non c'è la volontà di alimentare una polemica politica, non comprendo perché il sindaco Tomasi abbia sentito la necessità di diffondere un comunicato stampa per riproporre le domande che mi ha rivolto durante la conferenza permanente sul tpl che si è tenuta lunedì scorso, dimenticandosi di dare conto delle risposte che gli ho fornito", a dirlo l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, a seguito delle uscite sulla stampa locale del sindaco di Pistoia.

"Sul tema della valutazione degli immobili che dovranno essere trasferiti dagli attuali gestori del trasporto pubblico ai vincitori della gara - spiega l'assessore - ammesso che le perizie fatte dalle parti siano congrue, ci sono in tutta la Toscana 38 casi di immobili sui quali le valutazioni divergono. Se non si trova un accordo, sarà la Regione a fissare i criteri per consentire il passaggio di proprietà, salva restando la possibilità di un risarcimento giudiziario nel caso in cui qualcuno non dovesse essere soddisfatto dalla valutazione. Invece, per quanto concerne gli atti d’obbligo - che purtroppo sono necessari per consentire il servizio di trasporto pubblico su gomma fino all’avvio della nuova gestione- abbiamo già detto e ripetuto in tutte le sedi che è intenzione della Regione ridurli al minimo indispensabile, anche perché abbiamo l'obbligo di dare attuazione alla sentenza del Consigli o di Stato nel minor tempo possibile e, inoltre, abbiamo anche convenienza, visto che con la nuova gestione garantisce da subito una riduzione dei costi".

"Tra poche settimane - conclude Ceccarelli - verrà inoltre riconvocata la Conferenza permanente per fornire agli enti locali, che hanno dato mandato alla Regione di portare a compimento questa gara d’appalto, il cronoprogramma della fase di transizione. Tutto nell'ottica della massima chiarezza e dell'assoluta trasparenza. Spero che queste informazioni possano finalmente essere recepite dal sindaco Tomasi".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

