Truffa online, una denuncia in Valdarno

Una donna è stata denunciata a Terranuova Bracciolini per truffa. Tramite un falso annuncio online ha messo in vendita un cellulare di ultima generazione a prezzi stracciati. Così è riuscita a far accreditare alla vittima 319 euro a titolo di acconto, un conto corrente bancario intestato alla società della quale la truffatrice è legale rappresentante. Corrisposta la somma, la donna ha fatto perdere le sue tracce. Questa però aveva precedenti e, quando la vittima si è presentata ai carabinieri, è stata intercettata e individuata, poi denunciata.

