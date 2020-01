Cappuccetto Rosso al Teatro comunale di Santa Maria a Monte

Una celeberrima fiaba – Cappuccetto Rosso – ma ispirata, fra le sue innumerevoli versioni stratificate nel tempo, a quella di Roald Dahl, sarà al centro dello spettacolo che andrà in scena Sabato 18 Gennaio al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, all’interno della rassegna teatrale per bambini Il Baule dei sogni, le favole che fanno diventare grandi.

L’appuntamento è per le 16:30 con “Cappuccetto Rosso Bang Bang”, questo il titolo della rappresentazione ideata e prodotta da Giallo Mare Minimal Teatro.

Adatto ai bambini dai 5 anni, lo spettacolo utilizza la tecnica del teatro d’attore, con disegni dal vivo. Nella traccia narrativa è riscontrabile la questione "tecnologica", visto che la celeberrima bambina riceve in dono un cestino dotato di navigatore che dovrebbe mettere in sicurezza Cappuccetto Rosso da brutti incontri e continui smarrimenti. Ma il condizionale è d'obbligo in un bosco frequentato da lupi dj e nonne dall'appetito di ferro.

Anche perché il cestino, grazie al cacciatore, non è solo ricco di vivande, ma anche bene armato. In questa cornice narrativa al lupo non resta che accettare il suo ineluttabile destino al suono della celeberrima canzone di Fred Buscaglione: Spara! Spara! …. E pensare che eri Piccola, Piccola, Così!!

Per info: Giallo Mare Minimal Teatro, tel. 057181629 / 057183758; mail: info@giallomare.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte