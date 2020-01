Con sé 8 grammi di cocaina: arrestato 25enne

A Pisa, nella notte, i carabinieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto un 25enne di nazionalità tunisina per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più dettagliatamente, i militari hanno controllato l’uomo, sorpreso in via Dalmazia con atteggiamento sospetto; la perquisizione personale consentiva il rinvenimento di oltre 8 grammi di cocaina, confezionata in più dosi e della somma di euro 675, ritenuta provento di attività criminosa. Il soggetto è stato arrestato e trattenuto presso le Camere di Sicurezza dell’Arma; stamane è stato giudicato con rito direttissimo.

Fonte: Carabinieri di Pisa

