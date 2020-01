Concerie 'sostenibili', workshop a Santa Croce sull'impatto ambientale

Venerdì 24 gennaio dalle ore 9 alle 13, presso il Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce sull'Arno, la Fondazione ISI e la Camera di Commercio di Pisa dedicano alle imprese della filiera della pelle un evento informativo gratuito sul Protocollo LWG (Leather Working Group).

Il protocollo, sviluppato dal Leather Working Group, rappresenta uno strumento per la valutazione a tutto tondo delle performance ambientali di una conceria. Il rispetto delle normative ambientali e la capacità di ridurre l'impatto della produzione sull'ambiente sono requisiti minimi richiesti a tutti gli attori della filiera della pelle che operano con i brand.

Il workshop che intende offrire alle imprese una panoramica del protocollo, compresi alcuni suggerimenti su come ottenere un rating positivo, è realizzato in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna e la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e vedrà anche i contributi di due dei più autorevoli istituti di ricerca del settore conciario, il Polo Tecnologico Conciario e la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli. L’evento vede la collaborazione dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Nel corso dell'incontro, la Fondazione ISI fornirà un'anticipazione dei bandi e dei contributi per le imprese che saranno messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Pisa per il 2020.

L'iniziativa è parte di quelle organizzate nell'ambito del progetto PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Pisa.

Info e iscrizioni sono on line sul sito: www.pi.camcom.it

Fonte: Camera di Commercio di Pisa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno