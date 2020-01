Due buttafuori di un locale aggrediti a Firenze, denunciati cinque giovani

Due buttafuori sono stati aggrediti davanti a un pub del centro di Firenze, in piazza del Mercato Centrale, da cinque persone che erano state invitate ad uscire perché molesti. Uno dei buttafuori è stato colpito al volto con una brocca di vetro. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato gli aggressori: si tratta di cinque uomini, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, di origine peruviana. Sono stati denunciati per lesioni aggravate. Tre di loro non erano in regola con il permesso di soggiorno e per loro è scattata anche una denuncia per violazione delle norme sull'immigrazione.

