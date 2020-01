Dalla commedia all'impegno: la nuova stagione del Teatro della Compagnia di Castelfranco

Castelfranco di Sotto si dà appuntamento al Teatro della Compagnia per la stagione 2020. Il calendario è ricco di appuntamenti e vede una crescita dal punto di vista del teatro amatoriale, che si sta pian piano evolvendo in qualcosa di più qualitativo e strutturato. Spettacoli comici si affiancano a esibizioni più impegnate: dal 18 gennaio al 19 aprile sono nove gli appuntamenti, presentati oggi (giovedì 16 gennaio).

Tre show di 'Teatro Comico' saranno seguiti da sei della 'Vetrina Teatro', con teatro amatoriale di qualità, scelti tra centinaia di proposte in arrivo da tutta Italia. Cinque di questi ultimi spettacoli faranno parte della XXV edizione del concorso: la proclamazione del più apprezzato sarà fatta in occasione dell'ultimo appuntamento in calendario, il 19 aprile. In quel caso verranno premiati miglior attore, regista, scenografia e il pubblico avrà la possibilità di esprimere il suo gradimento con un riconoscimento particolare.

"I primi spettacoli sono comici e leggeri, tutti di compagnie della zona, uno di questi è pure in vernacolo. Ridere aiuta a allontanare le situazioni di buio. Vetrina Teatro taglia il quarto di secolo e lo fa con presenze importanti di compagnie nazionali. I temi trattati sono molteplici, si va dalla guerra alla commedia alla paternità. Il teatro è di qualità, le compagnie sono tutte molto attente al proprio lavoro" ha detto Lucia Pucci, la quale fa parte di Four Red Roses, associazione che si occupa dell'organizzazione assieme al Comune.

Soddisfatto il sindaco Gabriele Toti: "Per noi è una occasione importante. Il percorso intrapreso dal teatro è importante e fa riferimento a una attività come Intesa Teatro Amatoriale. Questa stagione permette di valorizzare il nostro territorio e farlo diventare un punto di riferimento per appassionati e non solo". Gli ha fatto eco l'assessore Chiara Bonciolini: "Portiamo avanti un discorso iniziato gli scorsi anni. Abbiamo garantito la varietà della proposta, che doveva essere popolare e portare un po' tutti a teatro. Il livello è alto e si discosta veramente di pochissimo dal teatro fatto da professionisti".

Tra le novità troviamo una grafica rinnovata e la collaborazione con il circolo 'La Fototeca', che porterà mostre speciali all'interno della struttura. I prezzi dei biglietti sono confermati - 7 euro platea, 5 galleria - mentre gli abbonamenti sono già esauriti. A eccezione dello spettacolo del 19 aprile, che sarà alle 17.30, tutti gli altri eventi saranno alle 20.30.

