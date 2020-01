Buongiorno pochi giorni fa la mia amica e collega Laura mi ha mandato una foto delle sue polpette, che prepara in grande quantità, non solo le fa per la sua famiglia ma soprattutto pensando ai suoi nipoti, perché quando vanno ogni settimana dalla zia richiedono proprio le polpette di cui sono molto golosi, non solo ma se hanno l'opportunità le preparano anche insieme.

Nella ricetta ci sono degli ingredienti come la paprica dolce e la senape che rendono ancora più gustose e prelibate le polpette, e per i più golosi nell'impasto potrete aggiungere la mortadella. Come dice Laura: "Queste polpette hanno solo un difetto, danno dipendenza a grandi e piccini, di solito non arrivano nemmeno in tavola!”

Polpette di Laura G.

Ingredienti:

500 gr di Carne di pollo e manzo bollito per circa 44 polpette

Carota lessa e verdure usate per fare un buon brodo

Patate lessate e schiacciate con cura

2 Uova medie

50 gr di Parmigiano, aggiungere anche pecorino grattato se vi piace un sapore più deciso

Sale

Pepe

Paprica dolce a piacere

Senape a piacere

Per i golosi frullare nell’impasto della mortadella

Per la panatura

Farina

1 Uovo sbattuto con sale, senape, paprica dolce oppure i profumi che preferite.

pangrattato

Preparazione:

Frullare tutto nel mixer tranne le patate che vanno schiacciate con lo schiacciapatate. Mescolare tutto con cura fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Aggiustare di sale. Fate delle palline piccole, il consiglio è di schiacciarle leggermente per facilitare la cottura. Passate le palline nella farina avendo cura di togliere quella in eccesso, poi passatele nell’uovo e in fine nel pangrattato. Per i golosi o per un antipasto speciale, consiglio di ripetere il passaggio farina – uovo per due volte prima di passare al pangrattato. Nel pangrattato potete mettere conflex sbriciolati per dare una croccantezza speciale alle polpette. Friggete tutto in abbondante olio (arachidi) e abbiate cura di sgocciolare su un foglio di carta assorbente le polpette. È buona abitudine, per avere un fritto asciutto, di mettere e togliere piccole quantità alla volta per mantenere l’olio ad una temperatura costante. Per evitare cibi pronti o crocchette da supermercato le polpette si possono congelare per poi friggerle in pochi minuti ancora congelate.

Laura G.

