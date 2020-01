Senza documenti tenta di fuggire, parcheggiatore abusivo denunciato

È stato fermato mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo e ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dalla Polizia Municipale. Si tratta di un quarantenne straniero individuato ieri mattina da due agenti della Polizia di Comunità grazie alla segnalazione di un cittadini. I due vigili di quartiere si sono avvicinati all’uomo sorpreso mentre effettuava l’attività di parcheggiatore abusivo. Questi, alla richiesta di presentare i documenti, prima ha risposto di non averli e poi, saputo che sarebbe stato sottoposto al fotosegnalamento per risalire all’identità, ha strattonato gli agenti e ha cercato di fuggire correndo in mezzo alla carreggiata. La pattuglia lo ha bloccato, anche grazie all’intervento di un passante e all’arrivo di altri agenti. L’uomo è stato sottoposto a fermo e dal foto segnalamento è emerso che viveva nel nostro Paese da tre anni senza mai essere stato registrato e privo di permesso di soggiorno. Per il quarantenne è scattata la denuncia per violazione della normativa sull’immigrazione, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

