Ad Electric compie 15 anni: i migliori impianti per casa e azienda li trovi solo a Empoli

E sono 15: questo il traguardo raggiunto l'11 gennaio scorso dalla Ad Electric di Empoli (via Achille Grandi), l'azienda del settore elettrico e idro-termosanitario dedicata agli impianti di ogni tipo di edificio.

Proprio l'11 gennaio del 2005 prendeva corpo la florida attività che ha sede nella zona industriale del Terrafino. Era giusto celebrare al meglio, grazie all'organizzazione della event planner Michela Valcaccia e con la presenza istituzionale del sindaco di Empoli Brenda Barnini al celebrativo 'taglio del nastro'.

La Ad Electric si occupa nello specifico di impianti elettrici ed elettronici, sia per residenze private che per edifici industriali, dedicandosi anche alla videosorveglianza, agli impianti antincendio, termoidraulici, al fotovoltaico, alla climatizzazione e molto altro.

L'azienda, guidata dai due titolari e soci Alessio Maltinti e Damiano Beconcini, si avvale di 15 dipendenti e di un parco mezzi con 12 unità. Inoltre, per le esigenze dovute a picchi di lavoro, la 'forza lavoro' conta di 10 lavoratori autonomi in più per rispettare le consegne con i clienti.

La storia della Ad Electric

Avviata nel 2005, l'azienda inizia il suo percorso lavorando nel settore degli impianti di allarme, di climatizzazione residenziale e commerciale, di produzione energia tramite fotovoltaico. Non si tratta solo di installazioni: la Ad Electric provvede anche alle manutenzioni e all'assistenza annuale necessaria.

La svolta arriva nel 2016, con l'arrivo in pianta stabile di tecnici dall'esperienza decennale nel settore termoidraulico. L'impresa si dota dell'abilitazione nell'installazione degli impianti idro-termosanitari, ampliando in modo decisivo le proprie competenze per un servizio a 360° nei confronti del cliente.

Chi si rivolge alla Ad Electric sa di poter usufruire del servizio di reperibilità H24, 365 giorni l'anno. Il tutto è riportato nero su bianco durante il contratto stipulato direttamente con il cliente, assieme alla documentazione per le conformità d'impianto.

Daikin è con la Ad Electric

L'azienda empolese può vantarsi del titolo di installatori specializzati per la Daikin, la multinazionale giapponese leader nel mondo per gli impianti di condizionamento. I punti vendita Daikin sono riconoscibili per la denominazione Comfort Store. In più, come installatori e manutentori di impianti e apparecchiature contenenti Fgas, la Ad Electric è in possesso del certificato Rina Fgas che certifica la qualifica dell'impresa ai sensi del regolamento della Comunità Europea 842 del 2006 e del decreto presidenziale 43 del 2012.

Noi c'eravamo

Ecco alcune delle opere eseguite dalla Ad Electric nel corso degli anni per importanti aziende

- Installato l'impianto elettrico e di rilevazione incendi al Museo Ideale di Leonardo di Vinci.

- Installazione e manutenzione impianti elettrici e di climatizzazione per le concessionarie del gruppo Gino Spa a Livorno, Pisa, Sarzana, Lido di Camaiore, Albenga.

- Nuovo impianto elettrico, fotovoltaico, condizionamento, impianto allarme, impianto idro-termo-sanitario e anticendio alla Crystal Motor di Empoli

- Impianto elettrico, anti-intrusione, trasmissione dati negli uffici e nella conference room della Ebret di Firenze.

- Impianto elettrico, fotovoltaico, condizionamento, allarme, impianto idraulico, impianto antintrusione TVCC, collegamento dati alla sede Gls di Montelupo Fiorentino

- Impianto elettrico e di climatizzazione alla Impresa Agricola Colle Paradiso di Capraia e Limite.

- Ripristino dell'impianto termo-idrosanitario e nuovo impianto di condizionamento Daikin per l'intero condominio di corso Mazzini, 46 a Livorno.

Ad Electric Srl

Via Achille Grandi, 46

50053 Empoli (FI)

Telefono e Fax 0571/526422

info@adelectric.it

Facebook AdElectricEmpoli

Instagram AdElectricsrl