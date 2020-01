Coppa Barontini, donazione di un cimelio al Museo della Città

Martedi 21 gennaio, alle ore 18, il sindaco Luca Salvetti sarà alla cantina della Coppa Barontini (Scali del Ponte di marmo 1) per ricevere dal presidente Claudio Ritorni lo spadino di Ilio Dario Barontini, che l’Associazione dona al Comune di Livorno perché possa essere conservato nel Museo della Città.

Il cimelio ricorda la missione in Etiopia del comandante partigiano, che partecipò alla resistenza contro il fascismo nelle colonie in Africa, con il compito di organizzare la guerriglia contro gli invasori e la propaganda antifascista fra militari e coloni italiani. Barontini ricevette lo spadino dal Negus Hailé Selassié che, in tal modo, lo riconosceva come vicerè garantendogli libertà di movimento nei territori etiopi.

All’iniziativa partecipano il sindaco, Luca Salvetti, il presidente dell’Associazione Barontini, Claudio Ritorni, l’assessore alla cultura Simone Lenzi, la presidente dell’Istoreco Carla Roncaglia e Mauro Nocchi, componente del direttivo Barontini.

Nell’occasione saranno presentate anche le iniziative culturali, realizzate con il patrocinio del Comune, che l’associazione promuoverà nelle prossime settimane.

Fonte: Comitato Coppa Barontini

