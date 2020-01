Lavori a Calcinaia, ecco le zone senz'acqua

Acque SpA comunica che per un intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel comune di Calcinaia, mercoledì 22 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 16, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle seguenti vie a Fornacette: Amalfi, Badia, Bari, Cairoli, del Battaglione, Mazzei, Napoli, Nenni, Palermo, Pozzale, Pieruccetti, Rotina, Taranto, delle Case Vecchie (nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via del Battaglione) e via Maremmana nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via dei Borselli (quest’ultimo situato nel comune di Pontedera).

Per limitare i disagi agli utenti sarà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite una cisterna collocata nell'area parcheggio di via del Battaglione di fronte a via Palermo.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 23 gennaio, con le stesse modalità orarie.

