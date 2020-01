Dopo 6 mesi di lavori la scuola Ciari di Certaldo torna ad accogliere gli studenti

Tutto pronto per la riapertura della scuola dell’infanzia Bruno Ciari che, dopo sei mesi di lavori, tornerà ad ospitare i propri alunni a partire dalla mattina di martedì 28 gennaio 2020. Ma per fare apprezzare a tutti, genitori dei bambini e cittadini in generale, i lavori realizzati, lunedì 27 dalle ore 17 alle ore 19 si svolgerà un open day per consentire la visita degli spazi prima della nuova partenza delle attività.

Tutti realizzati e nel migliore dei modi, anzi con alcune migliorie ulteriori decise in corso d'opera, i lavori che erano stati previsti.

I lavori, per un importo complessivo di circa 300.000 euro, hanno visto la sostituzione del controsoffitto e l’inserimento di coibentazione termica, sostituzione del pavimento in linoleum con una a doghe in pvc, di tutti i corpi illuminanti che lasceranno il posto a led a risparmio energetico, il rifacimento dell’impianto idrico sanitario, dei servizi igienici con sostituzione della pavimentazione dei rivestimenti e dei sanitari, tinteggiatura dei locali, impermeabilizzazione di tutta la gronda ed altre finiture.

Oltre a questi lavori, previsti fin dall'inizio, sono stati acquistati anche i nuovi arredi: banchi e sedie per bambini e insegnanti, e mobili con chiusure per le aule. E all'interno anche un nuovo gioco.

Prima di aprire, sarà però necessario allestire le aule e riportare qui parte dei materiali attualmente in uso alle classi, che si ricorda hanno traslocato da settembre nei locali dei centri giochi Tartaruga e Girotondo e alla scuola Sturiale. Per consentire questo alle insegnanti, le lezioni di venerdì 24 si svolgeranno solo al mattino e lunedì 27 saranno sospese, poi il 27 pomeriggio alle 17 il taglio del nastro della nuova sede e da martedì 28 il regolare svolgimento delle lezioni.

“Siamo felici di riconsegnare la Bruno Ciari a bambini e famiglie – dice l’assessore all’istruzione, Benedetta Bagni – dopo lavori impegnativi e un po' più lunghi del previsto, ma siamo certi che l'attesa verrà ripagata dalla possibilità di usufruire di una scuola più confortevole e moderna”.

“Con il rinnovo della Bruno Ciari prosegue il pluriennale impegno dell’amministrazione per riqualificare tutti le scuole certaldesi – dice il sindaco Giacomo Cucini – e anche per i prossimi anni a bilancio prevediamo stanziamenti per migliorare gli immobili, a partire dal punto di vista strutturale e fino agli arredi. Ringraziamo tutti, le famiglie, le insegnanti, le collaboratrici scolastiche, i dipendenti della scuola e del comune che hanno collaborato a diminuire il disagio di questi mesi e li invitiamo alla festa di lunedì 27 ore 17 per rientrare in possesso della nostra scuola”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

