Montecatini al centro della danza sportiva mondiale: ecco il Tuscany Open 2020

Chi si trova a passeggiare per le vie di Montecatini nel terzo weekend di Gennaio ormai da diversi anni le trova invase da donne e ragazze con acconciatura e trucco elaborati e piene di brillantini, da ragazzi e uomini con pettinature curatissime e fisici al top. A chi si chiede il perché potrà trovare la spiegazione recandosi al Palasport. Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio il Palaterme di Montecatini torna infatti ad essere al centro della danza sportiva mondiale! Sono attese circa 800 coppie di atleti provenienti da tutto il mondo che daranno vita a molte appassionanti gare che avranno inizio già alle 9 del mattino per terminare a notte fonda.

Tra gli iscritti all’evento molte delle coppie top della ranking mondiale tra i quali 3 campioni del mondo danze standard: Marco Bodini e Kristina Charitonovaite Campioni del Mondo Under 21, Moreno Carnelli e Michela Saggiorato Campioni del Mondo Senior 3, Evaldas Sodeika Ieva Zukauskaite Campioni del mondo Adulti, mentre per le danze latino-americane la 4° coppia della ranking mondiale formata da Andrea Silvestri e Martina Varadi. Una giuria di grandi professionisti a livello internazionale giudicherà le performance di questi ballerini durante le due serate di Gala con inizio circa ore 19.30 durante le quali il Palasport si vestirà di una atmosfera magica vicina a quella dei grandi saloni delle feste. La manifestazione comprende sia competizioni internazionali che per principianti e l’età degli atleti va dagli 8 agli 80 anni ed inizieranno già al mattino intorno ore 9 per protrarsi fino a sera. Uno dei momenti più attesi è sicuramente lo show dei 5 volte campioni del Mondo danze standard Adulti Dimitry Zharkov e Olga Kulikova dalla Russia, che ci sarà Domenica 19 Gennaio ore 16

Lo spettacolo è assicurato!

Ingresso al pubblico Eur .12

info: info@butterflydanza.it

