Leonardo tra Oriente e Occidente: due sculture dalla Cina arricchiscono Vinci

Dalla Via della Seta alla via della Cultura: oggi vengono scoperte le due statue 'Dialogo oltre il tempo e lo spazio' che rappresentano secondo l'occhio dell'artista cinese Wu Weishan Leonardo da Vinci e Qi Baishi, due 'monumenti' per la tradizione culturale occidentale e asiatica. Di fronte al Museo Leonardiano, nella Palazzina Uzielli, il dialogo tra culture celebrerà, oltre i 500 anni dalla scomparsa del Genio di Vinci, anche i 50 anni dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Italiana e quella Popolare Cinese. Wu Weishan, direttore del Museo Nazionale d'Arte della Cina a Pechino ha realizzato questi due bronzi in una ipotetica conversazione oltre il tempo e lo spazio, come affermato nel titolo. Il patrimonio artistico di Vinci si arricchisce di segnali contemporanei ispirati a Leonardo, assieme alle opere di Mario Ceroli (l'Uomo di Vinci, scultura in Legno dietro al Catello dei Conti Guidi), Nina Akamu (Il Cavallo di Leonardo), Mimmo Paladino (Una piazza per Leonardo), e Cecco Bonanotte (Il Battesimo di Leonardo). L'inaugurazione si è tenuta prima con una cerimonia ufficiale al Teatro della Misericordia di Vinci e poi nella sede dove sono state ubicate le due opere.

Elia Billero

Tutte le notizie di Vinci