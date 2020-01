È stato fatto brillare l'ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale ritrovato sul greto del fiume Ombrone il 12 dicembre, al confine tra i Comuni di Civitella e Cinigiano, da un gruppo di canoisti. Per completare le operazioni sono state evacuate 380 persone in un raggio di 1800 metri. Gli artificieri di Piacenza già da stamani avevano messo in sicurezza l'ordigno e trasportato in un terreno dove è stata preparata una buca per far detonare l'ordigno.

