Paga con una banconota falsa, rintracciato dopo una settimana grazie al tatuaggio

Una settimana fa ha comprato in un negozio con una banconota falsa da 100 euro, ma ad incastrarlo è stato un tatuaggio. È stato rintracciato a Ponsacco: l'uomo, un 28enne di origine rumena e residente a Pontedera, era con due connazionali ed una ragazza, su una Bmw. È stato visto da un poliziotto libero dal servizio che lo ha riconosciuto e ha avvertito i colleghi. L'auto è stata quindi fermata e gli accertamenti fatti hanno potuto collegare il 28enne alle immagini riprese dalel telecamere, proprio grazie al tatuaggio che aveva sul collo. L'uomo, nullafacente e con molti precedenti penali, è stato denunciato per truffa. Aveva con sé in auto anche un bastone, mentre l'auto è stata sequestrata perché con targa straniera in virtù del recente decreto Salvini, che impone l'immatricolazione del mezzo in Italia se vi si dimora stabilmente da almeno due mesi.

