Minaccia medici, bloccato con lo spray dalla polizia

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia per aver minacciato medici e sanitari con una lametta. Gli agenti lo hanno bloccato con lo spray. È successo al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno la notte scorsa.

L'uomo che ha minacciato sanitari e agenti con una lametta, è stato fermato con lo spray urticante, da quanto emerso non si riusciva a calmarlo. L'uomo è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il 35enne, di origine tunisina, era arrivato in ospedale in compagnia di una donna livornese. Dopo aver ricevuto il trattamento sanitario avrebbe cominciato a inveire violentemente contro medici e infermieri perché voleva che gli fossero prescritti ulteriori medicinali.

