Muore 14enne in un incendio in Lucchesia, papà ustionato per salvarla

Una 14enne è morta in un incendio avvenuto a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Il rogo è divampato in casa alle 2.30 circa di questa notte. L'abitazione è una colonica bifamiliare, situata sulla strada vicinale per Folignana a Socciglia. Ustionato il padre della ragazza, che avrebbe fatto di tutto per salvare la figlia dalla fine subita. Il corpo della piccola è stato trovato in camera da letto. La casa adesso è inagibile e i vigili del fuoco assieme ai carabinieri stanno cercando di capire le cause del rogo. La madre, che ha raggiunto il luogo dell'incendio non appena saputa la notizia, per lo shock ha avuto un incidente con la sua auto.

