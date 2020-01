Empoli Città del Natale, un successo da 650mila presenze. Il sindaco: "Vogliamo fare di più"

Si pensa già al Natale 2020, dopo il grande successo delle iniziative che hanno caratterizzato il periodo natalizio e delle festività nel centro storico di Empoli.

Ieri pomeriggio, martedì 21 gennaio, l’auditorium del Palazzo Pretorio, in piazza Farinata degli Uberti, ha ospitato la riunione fra commercianti, associazioni di categoria e amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Brenda Barnini, dall’assessore alle attività produttive-commercio Fabio Barsottini e dall’assessore alla cultura Giulia Terreni.

Empoli Città del Natale 2019 ha avuto un richiamo eccezionale, una scommessa vinta dopo il risultato già positivo del 2018.

E da parte di tutti i soggetti interessati c’è la voglia di crescere e continuare a fare meglio con l’obiettivo di rendere quel periodo un’opportunità di promozione turistica, culturale e di immagine per tutta la città. Un elemento che è già emerso pienamente nell’ultima edizione.

«C’è la consapevolezza – ha detto il sindaco Barnini - che l’intuizione del 2018, vale a dire che il Natale potesse essere un volano per la promozione di questa città è stata vincente. Che l’aver investito molto nel 2019 ha reso molto in termini promozionali e di presenze e che dobbiamo e possiamo continuare a crescere, a lavorare, a migliorare. Le possibilità di alzare l’asticella ci sono, lo vogliamo fare, anche perché altre città ci guardano a modello e sicuramente si muoveranno per fare bene e meglio di noi. Come già ho detto vogliamo che ‘Città del Natale’ caratterizzi il calendario di eventi di Empoli e diventi un marchio conosciuto, apprezzato e sinonimo di attrattività di quel turismo esperienziale che ha portato a Empoli migliaia di persone da fuori, sempre legando la dimensione del commercio a quella culturale e turistica».

I numeri sono stati forniti da Eros Condelli, di Confesercenti: «Il boom è sotto gli occhi di tutti, dalle 450.000 presenze del 2018, siamo saliti a 650.000 nell’arco di tutto il periodo, 38 giorni. La Casa di Babbo Natale è passata da 7.000 ingressi a quasi 11.000 presenze. Grande risposta anche a livello Web e Social: la pagina Fb Empoli Città del Natale è passata da 1.000 a 10.000 like. Con 300.000 interazioni da fuori Toscana. Si lavora adesso per migliorare per coinvolgere maggiormente i commercianti, per migliorare le aree e magari aumentare le location di interesse. Inoltre credo che a Empoli non si siano mai vista 16 pullman carichi di persone arrivare in città per assistere alle attrazioni e visitare la città e il mercatino. Possiamo ancora migliorare».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli