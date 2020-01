Mostra del Chianti di Montespertoli, ecco le date per l'edizione 2020

Ecco le date per la 63^ Mostra del Chianti di Montespertoli.

Dal 30 Maggio al 7 Giugno torna la festa più attesa di Montespertoli.

La Mostra del Chianti è l’evento più sentito dai montespertolesi, è però una festa che negli anni ha perso la sua identità e sarà proprio questa la sfida per l’edizione del 2020: innovazione partendo dalla tradizione. Punto centrale sarà il coinvolgimento dei cittadini anche tramite la l'organizzazione in contrade. L'obiettivo principe però sarà rimettere al centro il vino di Montespertoli e tutto il paniere dei nostri prodotti. Per far questo nelle prossime settimane condivideremo con produttori e associazioni i disciplinari per la partecipazione alla Mostra.

Lavoreremo, insieme al futuro allestitore, ad un programma della festa che dovrà garantire un ritorno di immagine per i produttori e che gli consenta di trovare canali importanti per la promozione dei loro vini.

"La festa è per i montespertolesi un momento atteso e sentito. Ma non dobbiamo limitare il nostro sguardo ai soli residenti ma attrarre a Montespertoli persone da fuori per raccontargli il nostro meraviglioso territorio. La Mostra del Chianti è questo: territorio, innovazione e cultura." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini con delega all'agricoltura.

Fonte: Comune di Montespertoli

