Spaccia a Sant'Ermete, arrestato 28enne incensurato

Un 28enne livornese residente a Pisa è stato trovato dalla polizia nei pressi di via Verità a Pisa, zona Sant'Ermete, su di un motorino con addosso cocaina e hashish. Il giovane, disoccupato e senza precedenti, è stato poi trasferito in questura. Durante la perquisizione in casa sono emersi altri grammi di hashish e marijuana: in tutto sono stati trovati e sottoposti a sequestro 13 grammi di hashish, 1,6 grammi di cocaina e 36 grammi di marijuana essiccata conservata in bustoni di cellophane trasparenti usati per il sotto-vuoto. In tutte le fasi dell’operazione il telefonino del ragazzo continuava a squillare ininterrottamente, forse chiamato da potenziali clienti. Per questo è finito in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Fonte: Questura di Pisa

