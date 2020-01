La domotica che dà una mano ai disabili: firmato il progetto Smart Home con #Vorreiprendereiltreno

Un appartamento domotico e accessibile alle persone con disabilità, in modo tale da permettere loro di sperimentare la vita indipendente e imparare a rapportarsi sia con la gestione della quotidianità sia della casa. Questo è il progetto Smart Home, presentato oggi (venerdì 24 gennaio) all'Asev di Empoli, e che vedrà la realizzazione di una casa all'avanguardia proprio nel comune di Empoli, anche se l'immobile va ancora identificato e reperito.

Le realtà coinvolte sono molte. Protagonista la onlus #Vorreiprendereiltreno, con a fianco la Sds Empolese Valdelsa Valdarno, Asl Toscana Centro e Regione Toscana - centro regionale accessibilità. Iacopo Melio, presidente della Onlus, ha firmato il protocollo di intesa col presidente della Regione Enrico Rossi, con l'assessore alla salute Stefania Saccardi, col presidente Sds Alessio Spinelli e con la direttrice dei servizi sociali Usl Rossella Boldrini. Presente anche il direttore Sds Franco Doni.

Proprio Melio ha dichiarato: "Per me è una responsabilità, permette alle famiglie di essere autonome e indipendenti, di far prendere in mano la vita che uno spera. Non è un progetto per 'dopo' di noi, ma anche per il durante. Si possono dare a tutti gli strumenti per fare tutto ciò che fanno gli altri. La libertà per un disabile ha un costo alto, volevamo abbatterla. Speriamo che in futuro diventi un esempio positivo".

"Il centro per l'accessibilità aiuta e sostiene i progetti di automazione per rendere accessibili le abitazioni. L'idea di costituire appartamenti come questa Smart Home rientra pienamente nei progetti della Regione. Ora possiamo sperimentare un modello da diffondere" ha detto l'assessore Saccardi. Il governatore Rossi ha aggiunto: "Con questo progetto ci impegniamo a rimuovere gli ostacoli, come dice l'articolo 3 della Costituzione. Sfruttiamo le potenzialità della tecnologia, è triste chi dice che non è possibile far accedere tutti all'innovazione. La Toscana è pronta".

Brenda Barnini, sindaco di Empoli, ha commentato: "Realizzare un progetto simile e un passo in avanti nei termini della vita indipendente è una grande cosa. Si crea un precedente positivo che può diventare uno standard nelle regole dell'edilizia". Le ha fatto seguito il sindaco fucecchiese e presidente Sds Alessio Spinelli: "Si dà la chance di affrontare la vita in un appartamento con i giusti servizi e il giusto arredamento, si dà luce e speranza sfruttando la tecnologia. Questo progetto dà futuro, siamo contenti di aver fatto squadra per realizzarlo. Non è una 'firma' solo per disabili, ma serve a tutti".

