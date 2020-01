Alice nel paese delle meraviglie, spettacolo del 'Baule dei sogni' a Santa Maria a Monte

Il Baule dei sogni, rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie, propone domani, sabato 25 gennaio, alle 16.30 al teatro comunale di Santa Maria a Monte Alice nel paese delle meraviglie un classico della compagnia teatrale Fratelli di taglia, spettacolo adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Quella di Alice è un’avventura fantastica in un mondo straordinario e pieno di personaggi divertenti. Tutto comincia con la caduta in un pozzo e prosegue con diversi incontri sorprendenti a metà tra il sogno e il gioco. A differenza di tante favole scritte in quel periodo (metà del 1800) questa storia non ha una morale, bensì è un inno alla fantasia e al sogno. Anche in questa trasposizione teatrale Alice vive di fantasia pura. Attraverso la magia del Bianconiglio viene travolta da quello che succede e, insieme a lei, anche gli spettatori rimangono coinvolti nelle sue avventure e nei suoi pensieri, in uno spettacolo nel quale accadono cose assurde, impensabili nella vita di tutti i giorni (rese reali grazie a sorprendenti soluzioni sceniche). Durante il viaggio incontrerà lo Stregatto con le sue stranezze, il burbero Brucaliffo sempre un po’ arrabbiato, il divertentissimo ed esilarante Cappellaio Matto, fino a giungere al cospetto della Regina:“Ma attenta Alice! La Regina ama solo le rose rosse, se gliene porti una bianca son guai.”.

Quante volte ci siamo soffermati a pensare a come sarebbero state le cose se avessimo fatto un'altra scelta? Se avessimo svoltato l’angolo o non l’avessimo fatto, avremmo incontrato una persona che ci avrebbe cambiato la vita oppure non sarebbe cambiato nulla? Si vive una volta sola, non ci possono essere termini di paragone con altre vite e ogni scelta deve essere fatta col cuore, col cervello e con un pizzico di audacia. È questo il sogno di Alice.

Ultimo spettacolo sabato 1 febbraio con Mostriciattoli, di e con Vania Pucci.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli la domenica a Santa Croce e il sabato a Santa Maria a Monte, in orario pomeridiano.

Anche per questa edizione del Baule dei sogni, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, ai piccoli spettatori verrà offerta una merenda.

La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte