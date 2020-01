Shock a Firenze per le dichiarazioni di Andrea Asciuti, consigliere della Lega. A proposito della Giornata della Memoria hanno fatto discutere le sue esternazioni.

"Bisogna fare precisazioni storiche e spiegare bene cosa è il nazismo. Il nazismo ha radici illuministe e darwiniane, è una religione pagana. Il simbolo del nazismo non l'ha creato Hitler di mano sua, ma ha delle radici che vengono da molto lontano. Ha delle radici in Voltaire, che era un razzista, un antisemita: invito a studiare bene il suo personaggio" sono le parole pronunciate da Asciuti.

Durante il dibattito che il consiglio comunale ha dedicato al Giorno della Memoria ha aggiunto: "Queste cose non vengono dette il più delle volte a scuola e mi dispiace. Sto dicendo soltanto cose storiche".

Su Facebook poco dopo Andrea Asciuti ha pubblicato un post in cui ha ribadito: "Ho ricordato che il nazismo come il comunismo sono ideologie pagane che affondano le loro radici nell'illuminismo, allora perché non ricordare il signor Voltaire che era un personaggio squallido visto le sue posizioni antisemite?".

Un altro consigliere leghista, Emanuele Cocollini, ha proposto un ordine del giorno per riconoscere Gerusalemme capitale dello Stato d'Israele.

Asciuti finì nel mirino delle critiche anche per una proposta particolare su Firenze.

