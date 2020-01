Lega Prato: "Prof minaccia brutto voto ai bimbi che non cantano Bella ciao"

"Abbiamo letto con molta preoccupazione la richiesta d'aiuto di un genitore di un bambino di seconda media: questi denunciava ieri sul suo profilo Facebook che la professoressa di Italiano avrebbe minacciato gli alunni di una classe di seconda media di cantare Bella ciao, pena un brutto voto. L'insegnante avrebbe anche detto agli alunni che se non avessero intonato Bella ciao sarebbero stati dei "fascisti". Speriamo si sia trattato di un frainteso, perché altrimenti sarebbe un fatto gravissimo: tanto più apostrofando come "fascisti" dei bambini 'colpevoli' di non aver imparato una canzone. Per questo chiediamo lumi alla presidenza della scuola media interessata. Pretendiamo quindi chiarezza: questi sarebbero metodi inaccettabili, trattandosi eventualmente di una educatrice che si rivolge a minori con pregiudizio e minacce".

Gruppo Consiliare Lega Prato

