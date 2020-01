Partono i lavori da 90mila euro all'illuminazione pubblica di Calcinaia

Un Comune che punta ed investe sull’efficientamento energetico, quindi sul basso consumo e sulla sostenibilità ambientale. L'amministrazione di Calcinaia conferma la sua impronta "green".

Sono infatti partiti i lavori che porteranno alla sostituzione dell’attuale illuminazione con nuovi corpi illuminanti a led in diverse aree del paese, precisamente in via Vicarese a Calcinaia, nel Giardino di via Gramsci e in via della Botte a Fornacette dove saranno anche implementate (è prevista infatti la doppia iiluminazione che riguarda sia la sede stradale che il percorso pedonale).

Si tratta di lavori consistenti del valore complessivo di 90.000 € che saranno eseguiti dalla ditta Pantani e Conti, utili per garantire maggiore illuminazione ad un minor costo. Un intervento voluto e che sarà realizzato grazie anche all'interessamento dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Calcinaia, Maria Ceccarelli e dell'Assessore all'Ambiente, Beatrice Ferrucci, visibilmente soddisfatte per la partenza dei lavori

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

