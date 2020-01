Una Lancia Ypsilon si è ribaltata questa mattina intorno alle 9.30 lungo via Giovanni XXIII nel territorio di Calcinaia. A bordo una donna con la figlia. La prima ha perso il controllo del mezzo che poi è finito a testa in giù. I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti assieme ai sanitari inviati dal 118 per estrarre le due persone dall'auto. Presente anche la polizia municipale dell'Unione Valdera. Sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso.

