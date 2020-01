Torna a Firenze l'antica tradizione della magia del Carnevale

A distanza di oltre un secolo, torna a rivivere a Firenze l’antica tradizione della magia del Carnevale con due appuntamenti in programma il 21 ed il 22 febbraio 2020.

Ad anticipare il grande evento di piazza, la sera di venerdì 21 febbraio, in Palazzo Vecchio e, più precisamente, nella storica cornice del Salone dei 500, prenderà vita il Charity gala dinner “Tribute to Venice”, un party esclusivo con asta benefica per la raccolta fondi a favore della città di Venezia, gravemente colpita dall’acqua alta dello scorso 12 novembre 2019. La partecipazione alla serata è su prenotazione a fronte di un contributo di €250 pp; Dress code della serata: Carnival masquerade or black tie

Sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 19.00, uno show di musica, maschere, giocolieri, mangiafuoco e spettacoli, capitanato dalla storica figura fiorentina, Stenterello, attenderà grandi e piccini in piazza Santa Maria Novella, punto di partenza di una grandiosa parata carnevalesca itinerante per le vie del centro storico per giungere in piazza della Signoria.

Tutti coloro che vorranno calarsi nello spirito di festa sono invitati ad unirsi alla parata, rigorosamente in maschera! Le maschere più creative ed originali potranno partecipare a un contest e vincere fantastici premi! L’evento è libero e a partecipazione gratuita.

Il Carnevale di Firenze è patrocinato dal Comune di Firenze, Città Metropolitana, Regione Toscana, Presidenza del Consiglio Regionale, Confcommerico, sotto l’egida del Carnevale di Viareggio e in collaborazione con Carnevalia e Carnevale di Venezia, con il contributo di Camera di Commercio Firenze. L’iniziativa è organizzata da Aiwa Onlus – Arab Italian Women Association in collaborazione con Gruppo Editoriale e Once Extraordinary Events.

Presto saranno annunciati tutti i dettagli e i partner dell’iniziativa.

Per prenotazioni alla serata di Gala: FB @granballocarnevale – 055217704 – RSVP@oncevents.com

Fonte: Ufficio Stampa

