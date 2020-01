Abusi sessuali su minori, si indaga su 9 religiosi a Prato

Dopo la soppressione della ex comunità 'Discepoli dell'Annunciazione', le ripercussioni sarebbero anche giudiziarie per 9 religiosi della diocesi di Prato. Lo riporta il quotidiano La Nazione spiegando che le presunte vittime sarebbero 2 fratelli, all'epoca minorenni, affidati alla comunità. Dopo anni sono partite le indagini che riguardano 5 sacerdoti, 3 religiosi e un frate.

Avrebbe fatto la sua parte anche il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, denunciando lo scorso dicembre alla procura di Prato di alcuni fatti meritevoli di attenzione per gli investigatori, proprio sulla ex comunità. L'inchiesta penale canonica era partita in un periodo precedente all'insediamento di monsignor Nerbini di settembre del 2019. Quest'oggi a palazzo vescovile una conferenza stampa darà notizia di questi fatti.

La ex comunità fu soppressa a dicembre scorso dal Vaticano, dopo una visita canonica.

