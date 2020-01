"Rifiuti e piazza Panattoni": il punto del Forum di Staffoli

Il Forum di Staffoli è stato molto attivo in questi primi sei mesi di vita dopo il rinnovo. "L'ultima riunione si è svolta il 5 dicembre, ecco alcuni punti emersi per fare una sorta di bilancio della nostra attività", afferma la Presidente Alessia Domenichini.

"Prima di tutto, i rifiuti sono un tema molto caro a tutti i cittadini di tutti i luoghi. Ovviamente, anche a Staffoli e Santa Croce ci sono alcune cose da dire. Primo: è emersa una proposta interessante, che la raccolta differenziata per gli ambulanti del mercato settimanale venga migliorata e fortemente incoraggiata. Secondo, per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti e lo stato dei cigli delle strade, abbiamo individuato due linee di azione: un monitoraggio dell'erogazione del servizio Geofor e l'avvio di iniziative di volontariato per la cura e il decoro del territorio. Un altro tema importante è il centro della nostra frazione, piazza Panattoni. Il Forum ha discusso a lungo di come evitare di far sì che le aree pedonali diventino spesso parcheggi improvvisati. Oltre ad essere scorretto e brutto, è anche molto pericoloso. La sicurezza stradale anche di altri punti di Staffoli è stata al centro del confronto avvenuto all'interno del Forum, e sono certa che momenti di scambio come questi contribuiscano fortemente a migliorare l'efficienza degli interventi di manutenzione necessari, e la consapevolezza di tutti i cittadini su temi di interesse comune”.

Conclude Domenichini: “Mi auguro che questo ritmo così vivace possa durare anche nei prossimi mesi e anni, sarebbe un grande segnale per Staffoli. E spero che sempre di più ci si convinca che ascoltare ed essere ascoltati è il primo passo per fare e far fare bene. Mi ripeto spesso una frase di Giorgio Gaber a cui sono affezionata: La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”.

Fonte: Ufficio stampa

