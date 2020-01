Grande successo per il 17° Trofeo Città del Palio

Quinta classificata, in una competizione nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 600 ragazzi provenienti da mezza Italia, la società Siena Nuoto ha onorato la diciassettesima edizione di un evento che ha portato la città sotto gli occhi dei tanti appassionati di questo sport che hanno potuto seguire le gare grazie anche a 15 ore di diretta streaming. Al pari di altre discipline, il nuoto assurge agli onori delle cronache solo in occasione dei successi dei grandi campioni, eppure è in manifestazioni come quella dello scorso fine settimana che si pongono le basi, dopo mesi e anni fatti di allenamenti quotidiani in impianti non sempre adeguati, di delusioni e di esaltazioni: una passione che ti spinge a cercare dentro di te la forza fisica e mentale per superare i tuoi limiti…spesso pochi centesimi di secondo.

Un evento, quello del 25 e 26 gennaio, che si è svolto in un clima di sano agonismo e di amicizia tra giovani e giovanissimi che così hanno avuto l’occasione di misurarsi con coetanei di altre realtà, anche molto distanti.

La classifica finale ha visto sul gradino più alto del podio la società Rari Nantes Romagna di Forlì, seguita dalla Racing Nuoto di Roma e dalla Esseci Nuoto di Calenzano. Prima di Siena si è piazzata la Nuoto Scandicci 1982 e sesta la Fritz Dannerlein di Napoli. Visto il più ristretto numero di atleti - la classifica finale viene infatti stilata grazie ai risultati complessivi di tutti i nuotatori di ogni squadra - hanno ben figurato anche la Virtus Poggibonsi (13ma) e la Polisportiva Olimpia di Colle Val d’Elsa (15ma).

Molti gli atleti senesi autori di buone prestazioni individuali e andati a medaglia. Per motivi di spazio non è possibile citarli tutti ma chi vuole assaporare l’entusiasmo, lo spirito di squadra e il coinvolgimento che hanno permeato la due giorni può andare a rivedersi l’ultima gara della manifestazione, i 100 metri stile libero, vinta da uno dei nostri ragazzi al termine di una finale tiratissima ed esaltante (su Youtube basta cercare “Trofeo Città del Palio” per vedere tutti i turni di gara).

L’appuntamento è per il prossimo anno con l’auspicio di replicare il successo di questa edizione e di stringere ancora di più la già valida collaborazione con il Comune di Siena e il comitato UISP di Siena. Un buon risultato - giova ricordarlo - anche per l’indotto generato per le attività ricettive e della ristorazione in un periodo dell’anno meno movimentato.

Fonte: Ufficio Stampa

