Marco Post Empoli sbarca a Radio Lady: primo appuntamento con l'estetica a 360°

Parliamo di estetica e di innovazione nel ritrovare la serenità con il proprio corpo. Cos'è Marco Post Empoli e di cosa tratta il suo metodo? È cominciato oggi, giovedì 30 gennaio, un ciclo di appuntamenti su Radio Lady Empoli (fm 97.7-102.1) assieme a Lucia Rossetti, responsabile tecnica Marco Post Empoli (via di Ponzano, 50) ed estetica da più di 25 anni. A ospitare l'intervento (vedi video) la trasmissione Buongiorno Lady con Cristina Ferniani.

Il centro, fondato da Anna Maria Stanco, si affida a tecniche avanzate di estetica, da più di un anno Marco Post Empoli utilizza questo metodo anti-age sul viso e sul corpo. "È un metodo a 360° che prima non c'era - commenta Lucia Rossetti -, riguarda il benessere e lo stile di vita. Per migliorare rughe, tono e luminosità del viso andiamo a depurare e drenare il corpo, sbloccando vizi posturali o adipe accumulato negli anni".

Lavoro interno ed esterno

Il metodo Marco Post include una serie di trattamenti eseguiti nel centro, offrendo però un percorso completo che va a toccare punti come l'alimentazione o esercizi fisici posturali creati dal personal trainer. Anche la persona più pigra o costretta a una vita sedentaria può fare degli esercizi semplici anche in pigiama, anche prima di andare a dormire.

Come si comincia

Si parte con una consulenza per avviare il programma personalizzato. Verranno utilizzati macchinari, eventualmente, se ce ne sarà bisogno. La differenza con l'estetica tradizionale si vede per la personalizzazione del trattamento. Il corpo del cliente non ha sempre bisogno delle stesse esigenze.

Si entra nel percorso Marco Post tramite un primo trattamento, chiamato Beauty Reset. La cliente e l'estetista si trovano per una consulenza avanzata, la prima testa il primo trattamento, la seconda raccoglie informazioni per elaborare il programma completo.

Trattamento completo

Tutti i trattamenti saranno comunque sempre su tutto il viso e tutto il corpo, anche se il problema dovesse essere localizzato sull'addome. Dopo i trattamenti Marco Post, il volto ringiovanisce e il corpo beneficia a 360°.

Il lettino Linfodrenabed

È la tecnologia brevettata e studiata da un team di medici ed esperti per dare un aiuto sostanzioso all'estetista. "È come avere un aiutante assieme a me - commenta Rossetti - e interviene sulla postura". Se l'addome è gonfio, abbiamo la cellulite o altri difetti, durante la giornata a causa di vestiti stretti o posture errate diventa difficile affrontare e battere questi inestetismi. Anche solo l'uso dello smartphone ci costringe in posizioni errate. Nei trattamenti di circa un'ora e mezzo, il lettino rilassa il corpo ma al contempo lavora per eliminare questi difetti.

E dopo?

Chi si trova soddisfatto dai trattamenti Marco Post (lo testimoniano decine di persone che hanno frequentato il centro Marco Post Empoli), sceglie di continuare i trattamenti con cadenze più lunghe proprio per il mantenimento della sua condizione di benessere.

Ricordiamo che rivolgersi a Marco Post non è solo una prerogativa delle donne. Lo sblocco muscolare e la perdita di adipe sono temi che da tempo interessano l'uomo, per la donna anche la fase pre e post menopausa cambia molto la donna, quando c'è bisogno di 'risvegliare' il corpo.

Marco Post Empoli

via Ponzano 48 0571.922078

