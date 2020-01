Turisti orientali insultati a Firenze: "Andate a tossire a casa vostra". Sdegno sul web

"Andate a tossire a casa vostra", "sudici", "fate schifo pezzi di m***a". Sono alcuni degli epiteti con cui sono stati apostrofati dei turisti orientali sul lungarno di Firenze, con evidente riferimento al Coronavirus. L'autore degli insulti è la stessa persona che ha deciso di immortalare il suo 'spavaldo' gesto con un video. Immagini che sono finite sui social suscitando sdegno e indignazione. I turisti, che peraltro non erano necessariamente cinesi, sembra non abbiano capito cosa stesse accadendo, ma si tratta in ogni caso di un gesto bruttissimo che sta facendo il giro del web.

A postare il video e denunciarne il contenuto anche un ex consigliere comunale di Campi Bisenzio, Angelo Hu, 25 anni, commerciante e coordinatore di Associna in Toscana: "Da fiorentino e italo cinese, questo video mi ha fatto male come non pochi. Firenze è la città che amo e non può tacere di fronte a questi esempi di becera ignoranza"

Per fronteggiare la diffusione del Coronavirus sono state attivate tutte le precauzioni necessarie, l'auspicio è che l'emergenza in corso non sia terreno fertile per il proliferare di un altro virus, quello di razzismo e ignoranza.

