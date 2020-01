Arrestato volontario servizio civile: rubò bancomat e in casa aveva serra di marijuana

Un 20enne di Santa Maria a Monte è stato arrestato ieri dalla sezione anticrimine della polizia di Pontedera. Il giovane, che svolge il servizio civile ed è pregiudicato, è finito in manette per furto oltre che per coltivazione e detenzione di stupefacenti.

Una coppia di anziani residente a Pontedera ha denunciato lo smarrimento del bancomat. Il giovane, per lo svolgimento dell'opera di volontariato presso il servizio civile, doveva lavorare con gli anziani. La polizia ha appurato che il ventenne aveva preso il bancomat con sopra segnato il pin, prelevando oltre 2mila euro.

Una volta avviata la denuncia è scattata la perquisizione domiciliare. Il giovane non voleva che venisse controllato il garage, a ragion veduta. In una parete di cartongesso c'era un piccolo vano con una serra per la coltivazione di cannabis.

La serra conteneva una coltivazione con un pannello riscaldante, sei lampade professionali a led per il riscaldamento continuo, un sistema di irrigazione automatica, un deumidificatore, diversi vasi con germogli di cannabis, un sementario, un grinder taglia marijuana, una bilancia di precisione e oltre 250 grammi di marijuana già confezionata in buste sottovuoto e 250 grammi di hashish già confezionato in panetti.

L'arrestatoDopo la sottoposizione ai rilievi foto-dattiloscopici, l’ arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione della locale Procura della Repubblica. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e trasportato in Commissariato mentre la “serra” è stata sequestrata e affidata in giudiziale custodia al proprietario dell’abitazione di cui l’arrestato era affittuario.

