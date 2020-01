Montopoli e Valbonne, alla visita tra città gemellate anche i vigili del fuoco

Montopoli e Valbonne sono ancora più vicine. In occasione di Saint Blaise, festa dei prodotti locali a Valbonne Sophia Antipolis, cittadina francese della Costa Azzurra gemellata con il Comune di Montopoli, la vicesindaca Linda Vanni, insieme ad una delegazione dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di sotto composta da Fabiano Giari e Dario Antognoli, ha portato i saluti dell’amministrazione montopolese.

«È stata un’occasione che ci ha permesso di rinnovare la nostra amicizia, un rapporto che ci lega al Comune francese indissolubilmente – spiega Linda Vanni – proprio qui, negli anni Venti dello scorso secolo, molti martigiani si sono rifugiati e, ancora oggi, si continua a sentir parlare in italiano e a leggere cognomi italiani sui campanelli».

Una visita alla quale, come detto, hanno partecipato anche i Vigili del fuoco che, da due anni, hanno dato vita ad una collaborazione con i sapeurs-pompiers di Valbonne Sophia Antipolis. La delegazione italiana, infatti, ha visitato la caserma e scambiato opinioni sul metodo di lavoro. «Uno scambio culturale a tutto tondo – dice Vanni – che va ad arricchire il lavoro reciproco».

In programma, nell’ambito del gemellaggio, anche alcuni progetti per il futuro. «Lavoreremo per istituire una borsa di studio per i giovani montopolesi – conclude il sindaco, Giovanni Capecchi – proprio a Valbonne, infatti, è presente un importante parco tecnologico all’avanguardia, famoso in tutta la Francia e in Europa»

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

