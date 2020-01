Premio Innovazione 2019, studenti e imprese protagonisti alla Camera di Commercio di Pisa

Il compendio di valori, tra merito, impresa, capacità di innovazione e formazione è stato il protagonista assoluto della mattinata di approfondimento che la Camera di Commercio di Pisa ha organizzato venerdì 31 gennaio per la consegna del sedicesimo Premio Innovazione 2019, riservato alle imprese del territorio che hanno innovato processi, prodotti o sperimentato nuove formule imprenditoriali, e dei Premi di Studio “G.Fascetti” e “G.Bernardini”, rivolto ai migliori diplomati negli Istituti Tecnici e d’Arte della provincia di Pisa. Un modo per dare risalto all’eccellenza nei suoi momenti più significativi, quello della formazione delle risorse umane e quello dell’innovazione nell’attività di impresa.

“Si tratta di un’iniziativa – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini – con la quale la Camera di Commercio intende dare giusta evidenza a quelle imprese che lavorano quotidianamente per affermare la propria posizione sui mercati ricercando e pianificando l’innovazione in modo sistematico, ma anche all’importanza della risorsa umana, quale fattore indispensabile affinché l’innovazione non solo sia prodotta ma anche interiorizzata e continuamente aggiornata all’interno della vita dell’azienda”.

Premio Innovazione 2019

Ventinove le imprese che si sono candidate per concorrere al Premio Innovazione 2019, giunto quest’anno alla sedicesima edizione a testimonianza di un impegno significativo e lungimirante dell’ente camerale pisano. Tre le imprese premiate: KODE S.r.l. con sede a Pisa e QBROBOTICS S.r.l. con sede a Cascina (per la categoria micro-impresa) che, piazzandosi ex aequo, hanno ricevuto 7.500 lordi euro cadauna e INGENIARS S.R.L. con sede a Pisa (per la categoria piccola e media impresa) che si è aggiudicata 15mila euro lordi. La selezione è stata effettuata da un Comitato Tecnico, composto dal Presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini e da rappresentanti del mondo accademico, dell’economia e da esperti di innovazione quali il Prof. Marco Raugi dell’Università di Pisa, il Prof. Pasqualantonio Pingue della Scuola Normale Superiore, la Professoressa Alessandra Patrono della Scuola Superiore Sant’Anna assieme ai rappresentanti del mondo dell’economia Francesco Ciampi, Jonni Guarguaglini, Riccardo Toncelli, Francesco Oppedisano e, per la Camera di Commercio, Andrea Zavanella. A ritirare il premio per KODE S.r.l. Marco Calderisi, per QROBOTICS S.r.l Fabio Bonomo mentre a salire sul palco per INGENIARS S.r.l. sono stati Luca Fanucci e Giuseppe Gentile.

"Mi complimento con la Camera di Commercio di Pisa - dichiara il professor Marco Raugi, prorettore dell’Università di Pisa per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico - per questa iniziativa che da alcuni anni intende premiare l’innovazione delle realtà imprenditoriali del nostro territorio. Inoltre, come delegato al Trasferimento tecnologico, mi fa particolarmente piacere che quest’anno siano state premiate due spin off dell’Università di Pisa a testimonianza dell’impegno che l'Ateneo pone nello stimolare lo spirito imprenditoriale dei docenti per la valorizzazione dei prodotti della ricerca”.

Premi di Studio “Giuseppe Fascetti” e “Giulio Bernardini”

Sono 22 i diplomati e le diplomate dell’anno scolastico 2018/2019 che hanno ricevuto la pergamena ed i 700 euro lordi dei premi di studio messi in palio anche quest’anno dalla Camera di Commercio di Pisa per ricordare l’impegno nella Giunta dell’Ente Camerale Pisano dell’Ingegner Giulio Bernardini e del Cavaliere del Lavoro Giuseppe Fascetti. I premi sono stati consegnati dal Presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini coadiuvato dalla Prof.ssa Valeria Raglianti in rappresentanza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Pisa Dott. Giacomo Tizzanini. Si tratta di riconoscimenti rivolti ai migliori diplomati dei Licei Artistici, il premio Ingegner Giulio Bernardini arrivato quest’anno alla 31ma edizione e degli Istituti Tecnici, professionali il premio Cavaliere del Lavoro Giuseppe Fascetti giunto alla 66ma edizione.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito del convegno: “L’innovazione che paga: tra case history e nuove opportunità”, un evento che ha efficacemente contestualizzato le due premiazioni. Gli attuali scenari globali collocano l'innovazione tra le opzioni prioritarie per competere efficacemente e garantire successo all’impresa, un convincimento, questo, che oggi non appartiene più soltanto alle grandi aziende. Esistono inoltre opportunità di finanziamento, fondi, agevolazioni a sostegno dell’innovazione che devono essere conosciuti per essere intercettati e il convegno ha approfondito questo tema estendendo l’attenzione su tre “case history” di imprese pisane innovative di successo: Spazio Dati srl, Netresults srl e Italprogetti spa.

Notevole interesse ha suscitato inoltre l'esperienza dell'impresa pisana 40South Energy Italia che ha sviluppato una tecnologia capace di sfruttare il moto ondoso per produrre energia elettrica, soprattutto con riferimento alle opportunità finanziarie derivate da Invitalia Ventures, la SGR (Società di Gestione del Risparmio) controllata da Invitalia che è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Un approfondimento specifico ha infine riguardato "Smart & Start le opportunità di agevolazione 2020": il bando a sostegno della nascita e della crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico anch’esso gestito da Invitalia.

SCHEDA PREMIO INNOVAZIONE 2019

KODE srl – Pisa - Categoria micro-impresa ex aequo

Profilo. Nata nel 2012, Kode è una società di consulenza scientifica attiva nel campo della data science. Il core business aziendale è focalizzato sullo sviluppo e l’erogazione di soluzioni di intelligenza artificiale in ambito Industry 4.0 e Healthcare. In particolare, Kode aiuta i propri clienti ad estrarre valore dal loro patrimonio di dati grazie a strumenti di analisi avanzati di facile utilizzo, basati su tecniche all'avanguardia di data mining, machine learning, deep learning e data visualization.

Motivazione. L’azienda è stata premiata per aver sviluppato la piattaforma di data analysis “Princess”, il cui lancio sul mercato ha garantito una crescita costante e sostenuta delle performance economico-finanziarie aziendali. Fondata sull’utilizzo di tecniche avanzate di intelligenza artificiale, la piattaforma è in grado di leggere ed elaborare dati provenienti da sorgenti disomogenee, generando modelli predittivi, KPI e digital twin. Il suo carattere modulare e la sua facilità di integrazione con i processi aziendali rendono Princess la soluzione ideale per tutte le aziende che vogliono avvicinarsi al paradigma Industry 4.0.

QBROBOTICS S.r.l. – Cascina - Categoria micro-impresa ex aequo

Profilo. Nata nel 2011 come spin-off dell’Università di Pisa – Centro di Ricerca “E. Piaggio” e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, qbrobotics è una realtà di riferimento nel campo della soft-robotics, per i settori del biomedicale, della robotica di servizio e dell'automazione industriale. Principio guida di ogni prodotto di qbrobotics (attuatori, mani artificiali, dispositivi elettronici) è la replica a livello di robot dei principi naturali del movimento umano, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie collaborative in grado di interagire con l'essere umano.

Motivazione. L’azienda è stata premiata per aver sviluppato e avviato la commercializzazione della linea di prodotti “qb SoftHand”, trasformando il proprio modello di business da azienda di ricerca e sviluppo ad azienda di produzione. I prodotti qb SoftHand, derivati dallo studio dei principi del controllo motorio umano, tendono a replicare il movimento della mano umana grazie ad un sistema a tendini azionato da un solo motore. Le mani robotiche di QB sono impiegate in diversi settori, dalle applicazioni nella produzione “Industry 4.0” all’utilizzo negli ambiti della ricerca scientifica e del settore dell’educational.

INGENIARS S.r.l. - Pisa

Profilo. Nata nel 2014 come spin-off dell’Università di Pisa, Ingeniars è un'azienda specializzata nella progettazione e commercializzazione di sistemi elettronici, informatici e di servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico. L'azienda sviluppa sistemi Hardware e Software e soluzioni ICT in ambiti strategici quali quelli dell'aerospazio (soluzioni per le comunicazioni ad alta velocità) e della telemedicina (soluzioni per il monitoraggio da remoto dei principali parametri vitali e dello stile di vita di pazienti cronici).

Motivazione. L’azienda è stata premiata per aver progettato e realizzato una linea di prodotti di avanguardia per il mercato europeo nell’ambito delle comunicazioni ad alta velocità a bordo di satelliti. Ingeniars è stata in grado di sviluppare e implementare all’interno delle proprie soluzioni lo standard di comunicazione satellitare di ultima generazione SpaceFibre, una tecnologia di frontiera destinata a divenire il nuovo stato dell’arte per le comunicazioni aerospaziali. Questo aspetto colloca un’azienda di Pisa in una posizione di primo piano all’interno del mercato aerospaziale mondiale.

PREMI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PREMIO DI STUDIO “ING. GIULIO BERNARDINI” (7 premiati)

Lieco Artistico "F. Russoli" di Pisa – Cascina

Sara Vaglini, Irene Volpi, Valeria Moscati, Beatrice Carpina, Diana Milea, Chiara Giorgetti, Andrea Novelli.

PREMIO DI STUDIO “CAVALIERE DEL LAVORO GIUSEPPE FASCETTI” (15 premiati)

Istituto Professionale Statale "A. Pacinotti" di Pontedera

Sandro Danesi, Marco Venga, Cosmin Munteanu, Caterina Lucarelli

Istituto Istruzione Superiore "L. Da Vinci - Fascetti " di Pisa

Alessio Pupeschi, Chiara Cipriani, Manuel Ciaramitaro, Alessio Meini, Andrea Jouini, Leonardo Pantani, Andrea Sodini

Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Marconi" di Pontedera

Alberto Pennini, Arturo Viti

Istituto Tecnico Industriale Statale " A . Santucci " di Po marance

Alessio Santi, Matteo Macchioni

Fonte: Camera di Commercio di Pisa - Ufficio stampa

