Palagina Cappiano Volley espugna il PalaBusoni contro Empoli

Pala Busoni Empoli, si gioca di lunedì, si gioca alle 22. Rientra Kapitan Puccinelli, si rivede in panchina Wlkabiri. Coach Emanuele Cavallini schiera Buti Annalisa e Janet Puccinelli centrali ; Maria Chiara Maccioni alzatrice, Agnolucci Barbara banda, Serena Salvadori opposto, Barbara Maestrini banda Rachele Cavallini libero che si alterna con Tania Paghi (finalmente guarita da un fastidioso infortunio). Ormai è consuetudine ma descrivere il primo set non dobbiamo avere la fantasia. Il primo set parte nel segno dell’equilibrio e sino al termine si mantiene bilanciato sul 17 pari entra Silvestri al posto di Buti A. e Funghi al posto di Salvadori sul 20 a 19. In 25’ Cappiano regola le empolesi per 25 a 22.

Il secondo set vede in campo Puccinelli, Maccioni, Agnolucci, Silvestri, Funghi, Maestrini e i due liberi Paghi e Cavallini che si alternano. Da segnalare verso la fine del tempo l’ ingresso della alzatrice Antonelli e di Buti V. Le calligiane prendono alcuni punti di vantaggio sin dall’ inizio del set che mantengono per tutto il periodo. In 17 minuti Cappiano si porta sul 2 a 0 con perentorio 25 a 14. Il terzo set è sulla falsariga del primo. Coach Cavallini presenta Antonelli, Puccinelli Salvadori, Agnolucci, Buti A.,Maestrini. Set ben giocato da tutte e due le squadre. Alla fine la superiorità delle calligiane è evidente, in 24’ Cappiano 25 Noi D’Avane 21.

Tre punti importanti per la classifica, che ora rispetta il valore della squadra.

Noi Avane Empoli vs. Palagina Cappiano Volley 0 - 3



(22 – 25 14 – 25 21 – 25 )



MVP: Sara Antonelli si aggiudica il premio come migliore in campo del match.



Fonte: Ufficio stampa

