Auto perde il controllo e finisce in un canale a Sambuca

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale nel comune di Barberino Tavarnelle, in località Sambuca. Per cause in corso di accertamento un'autovettura è uscita dalla sede stradale terminando in un canale di raccolta delle acque piovane privo di acqua.

All'arrivo dei vigili del fuoco il conducente era già stato estratto dal personale medico del 118. Si e provveduto in via precauzionale a rimuovere l'autovettura per rendere libero l'eventuale passaggio dell'acqua. Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'autogru.

