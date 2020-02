Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rimandato l'incontro col ministro Speranza

È rinviato ad altra data l’incontro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con il ministro della Salute Roberto Speranza previsto per oggi, lunedì 3 febbraio, in Consiglio regionale.

Il titolare del dicastero italiano è infatti impegnato nel vertice in teleconferenza dei ministri della Salute dei Paesi G7.

È annullata anche la partecipazione del nostro ministro agli altri appuntamenti previsti per oggi in Toscana.

Fonte: Giunta Regionale

