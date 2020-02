Si toglie la vita, forse a causa di un debito

Un 50enne è stato trovato morto nella sua abitazione in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, l'uomo si sarebbe impiccato e tra le ipotesi al vaglio della polizia ci sarebbe quella che possa essere stato spinto da motivazioni economiche. La moglie ha trovato il corpo dell'uomo che non avrebbe lasciato biglietti per spiegare il gesto. In casa però sarebbero stati trovati alcuni appunti con dei calcoli, dai quali si desumerebbe un debito accumulato di poche decine di migliaia di euro.

