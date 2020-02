SuperEnalotto ha baciato Empoli (FI) con una vincita punti 5 da 74.108,73 euro, realizzata sabato 1 febbraio, in una tabaccheria di via Raffaello Sanzio. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 453.661 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 4 febbraio ben 16.800.000,00 euro.

Fonte: Sisal

