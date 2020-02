Under 25 a teatro gratis a Castelfranco di Sotto

Un sabato sera alternativo, seduti in platea a vedere un bello spettacolo.

È questa l’idea che il Comune di Castelfranco, insieme all’Associazione teatrale Four Red Roses, ha pensato di promuovere ai giovani con l’iniziativa “Generazioni a teatro”.

Chi ha meno di 25 anni può richiedere un biglietto gratuito per il Teatro della Compagnia di Castelfranco per assistere allo spettacolo “Virginia va alla guerra”, in programma il 25 febbraio, oppure per la commedia “Prestazione occasionale” in cartellone il 21 marzo.

La richiesta del biglietto gratuito può essere fatta presso l’Azienda Speciale di via Mazzini, 13 o direttamente a teatro il giorno dello spettacolo, fino ad esaurimento dei ticket riservati.

“Questo è un invito diretto ai giovani – ha spiegato il sindaco Gabriele Toti - . Un omaggio per stimolare l’interesse verso il palcoscenico anche ad una fascia d’età che non frequenta solitamente il teatro. Abbiamo pensato che mettere a disposizione dei biglietti gratuiti potesse incuriosire i ragazzi e magari appassionarli a un nuovo tipo di intrattenimento. Gli spettacoli selezionati dal cartellone sono molto diversi tra loro, per offrire una scelta di generi varia che potesse toccare tutti i gusti”.

“Il nostro Teatro della Compagnia è un piccolo tesoro che non tutti conoscono. Questa è un’ottima occasione per scoprirlo – ha concluso il Sindaco - . Siamo sicuri che coloro che proveranno questa esperienza, rimarranno piacevolmente sorpresi”.

“Il linguaggio teatrale purtroppo non riesce ad attrarre facilmente i giovani, la maggior parte delle volte solo perché non è conosciuto – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Chiara Bonciolini – ma una volta provato il teatro si scopre un mondo affascinante e pieno di possibilità. Vogliamo dare il la a nuovi appassionati delle scene”.

Gli spettacoli

“Virginia va alla guerra” di Norina Benedetti e interpretato dalla Compagnia Teatrale Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento (PN), è tratto da una storia vera. Lo spettacolo ricorda il racconto personale della nonna dell’autrice-interprete durante la Prima Guerra Mondiale.

“Prestazione occasionale” di Francesco Brandi, portato in scena dalla Compagnia Teatrale “FuturaTeatro” di Firenze, è un racconto brillante e coinvolgente di quattro amici quarantenni e una proposta “imbarazzante” fatta da un’amica. Una serie di equivoci divertenti e intriganti.

